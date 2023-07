KGHM Chrobry Głogów zna już rywali w Lidze Europejskiej. Trwają przygotowania do sezonu

W piątek odbyło się losowanie grup w nadchodzących rozgrywkach Ligi Europejskiej w piłce ręcznej. Dzięki świetnej gry w ostatnim sezonie Chrobry Głogów po 15 latach przerwy wrócił do rozgrywek międzynarodowych i będzie jednym z polskich reprezentantów w lidze. Wiemy już jakie drużyny staną na drodze ekipy z Głogowa.

– Udział w tegorocznej edycji Ligi Europejskiej wezmą 32 drużyny – każda z ośmiu grup liczy cztery zespoły. Głogowianie znaleźli się w grupie H: Sporting CP (Portugalia), MOL Tatabanya KC (Węgry), KGHM Chrobry Głogów (Polska). Kwalifikacje wyłonią ostatniego przeciwnika KGHM Chrobrego Głogów. Będzie to drużyna z pary: Granollers/CSM Constanta (Hiszpania/Rumunia). Runda eliminacyjna odbędzie się na przełomie sierpnia i września – czytamy w komunikacie klubu po losowaniu.

Kibice będą mieli okazję oglądać w rozgrywkach najlepsze europejskie zespoły, które przyjadą do Hali im. Ryszarda Matuszaka. Zapowiada się więc ciekawy sezon, do którego w Głogowie trwają intensywne przygotowania. Przypomnijmy, że w ostatnim sezonie KGHM Chrobry Głogów wywalczył czwarte miejsce w kraju, co właśnie dało mu awans do europejskich rozgrywek.