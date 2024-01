Paweł Paterek z KGHM Chrobry Głogów zagra na Euro 2024

Hiszpański turniej to okazja do ostatnich przygotowań na zmagania w ramach mistrzostw kontynentalnych. Same rozgrywki Euro 2024 w piłce ręcznej rozpoczną się już 10 stycznia w Niemczech. Mecze mistrzostw Europy trwać będą praktycznie do końca miesiąca. W rozgrywkach wezmą udział 24 drużyny z całego kontynentu, które podzielono na sześć grup. Polacy znaleźli się w grupie D. W jej skład wchodzą: Norwegia, Słowenia, Polska, Wyspy Owcze.

Paweł Paterek, grający w ekipie KGHM Chrobrego Głogów, kontynuuje swoją przygodę z reprezentacją Polski w piłce ręcznej. Po raz kolejny zawodnik został powołany do kadry narodowej. W nadchodzącym roku zobaczymy go podczas zmagań Polaków w trakcie Euro 2024.

Znamy też rozkład spotkań polskiej reprezentacji w fazie grupowej niemieckiego turnieju. Polacy zmierzą się w Berlinie z Norwegią - 11 stycznia, Słowenią - 13 stycznia i Wyspami Owczymi - 15 stycznia).

Wracając do Pawła Paterka. Od jego debiutu w reprezentacji minęło już nieco czasu i od tamtej pory coraz częściej widujemy go na parkiecie podczas spotkań kadry narodowej. W końcówce grudnia wystąpił podczas towarzyskiego meczu z Argentyną, w którym polscy zawodnicy wygrali 34:26. Było to drugie stracie, a w pierwszym meczu z Argentyną zdobył on nawet tytuł MVP spotkania.

Tymczasem sam KGHM SPR Chrobry Głogów będzie przez najbliższe tygodnie przygotowywał się do drugiej części sezonu. Głogowianie do spotkań ligowych wrócą już 3 lutego, kiedy to na wyjeździe zmierzą się z Energą Wybrzeże Gdańsk.

