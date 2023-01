Już w piątek kolejna prezentacja Chrobrego Głogów. Co będzie się działo?

W piątek, 3 lutego, już po raz 15. miłośnicy Chrobrego Głogów będą mogli zobaczyć swoją drużynę podczas tradycyjnej prezentacji. Tradycyjnie też nie tylko główny Chrobry pojawi się wtedy na parkiecie hali widowiskowej. Oprócz zawodników grających w Fortuna 1. Lidze publiczności zaprezentują się: rezerwy, oldboje, drużyna kobieca, młodzieżowcy, juniorzy oraz dopiero rozpoczynający swoją przygodę młodzi piłkarze z Akademii Piłki Nożnej. W sumie w hali zaprezentuje się kilkaset osób.

– Oficjalne rozpoczęcie prezentacji nastąpi o godz. 18.00, ale tradycyjnie zapraszamy już od godz. 17.00 na hol główny. Godzina pozostająca do wydarzenia głównego to czas dla naszych Sponsorów i Partnerów, którzy przygotowali swoje stoiska z ofertą i atrakcjami dla wszystkich kibiców. Będzie m.in. charytatywny kiermasz ciast Zespołu Szkół Ekonomicznych i balon „tygrysek” w zamian za wrzut do puszki na rzecz wsparcia Izy czy Wojsko Obrony Terytorialnej ze sprzętem wojskowym – mówi Łukasz Jaremkiewicz z Biura Prasowego Chrobrego Głogów.