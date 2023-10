Jak szybciej skasować punkty karne za przewinienia na drodze? Policja przypomina, że można to zrobić, ale są pewne warunki

Policja przypomina, że zasada ta nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowcy w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, możliwość odbycia szkolenia nie przysługuje.

- Kierowca „młody", czyli będący w okresie jednego roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy, nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma więcej, to zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż od początku musi odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy – informuje podinspektor Marcin Maludy, oficer prasowy KWP w Gorzowie Wielkopolskim.