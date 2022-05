Ile kosztuje butla z gazem propan-butan w Głogowie? Tak drogo jeszcze nie było

Rok temu nikt się nie spodziewał, że za butlę z gazem propan-butan (11 kg), do kuchni trzeba będzie zapłacić 100 drugie tyle. A tak faktycznie jest, bo w maju ubiegłego roku w Głogowie był to wydatek na poziomie ok. 55 zł, a w maju 2022 jest to już 110 zł. W tak zwanych klatkach, w podgłogowskich miejscowościach, gdzie zaopatrują się mieszkańcy wsi - nawet do 130 zł.

Najtańszy gaz oferowała dotąd Castorama. Z racji tego, że to hurtowy sprzedawca, butla z propanem-butanem kosztowała w markecie nawet o 30 zł taniej. Dziś, 19 maja jej koszt to 104,98 zł. I tendencje wciąż są wzrostowe.

Jedna butla dla czteroosobowej rodziny wystarcza średnio na ok, 3-4 tygodnie. Gaz drożeje od jesieni ubiegłorocznej jesieni. Bywało, że ceny dostawców zmieniały się po kilka razy w miesiącu.