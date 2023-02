Gmina Pęcław walczy o ocalenie pałacu w Białołęce. Niszczejący obiekt wymaga sporo pieniędzy

Jest szansa na ocalenie pałacu w Białołęce, jednego z zabytków w gminie Pęcław. Gmina chce zawalczyć o dofinansowanie na jego remont i prosi mieszkańców o pomoc.

Jak informuje samorząd, szansą na pozyskanie pieniędzy na pałac jest udział w konkursie „Nasz Zabytek” prowadzonym przez Fundację Most the Most. Do 5 marca 2023 r. można zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność.

Następnie trzeba zaproponować pomysł, jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Najlepszy projekt otrzyma od Fundacji dofinansowanie do 1 mln zł. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

