Detektyw Krzysztof Rutkowski zjawił się w swoim pałacu koło Głogowa! Tak zabytek wygląda w środku. Zdjęcia/Film

Detektyw Rutkowski stanowczo się z tym nie zgadza i zapowiada, że jak trzeba to pójdzie z gminą nawet do sądu.

- Jeśli gmina wyda taką decyzję, to pójdę z nimi do sądu! Przedstawię dokumenty, że zabezpieczenia pałacu były zrobione i odwołam się od decyzji wójta – mówił nam przed pałacem w Szczepowie. - Nie mamy żadnych zaległości podatkowych. Wymyślanie, by naliczać go za poprzednie lata to jakiś nonsens. Mogę się ewentualnie zgodzić na wyższy wymiar od tego roku, ale nie wstecz. Rozumiem, że gmina szuka pieniędzy i ma milionera Rutkowskiego do wyczyszczenia – komentuje właściciel pałacu. - Poniosłem tu spore koszty, a samo zabezpieczenie pałacu, wywiezienie gruzu kosztowało mnie około stu tysięcy złotych.