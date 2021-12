Gmina Grębocice straciła milion złotych. Zamiast na lokatę wpłaciła pieniądze na konto oszusta

Zawiadomienie w tej sprawie złożył 1 października skarbnik gminy Grębocice. Śledztwo, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Legnicy, prowadzi Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

- Postępowanie jest prowadzone w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości gminy Grębocice przez osobę podającą się za pracownika banku, z którym gmina miała podpisaną umowę na usługi – wyjaśnia Lidia Tkaczyszyn rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy. - Osoba ta wprowadziła w błąd pracowników gminy co do tego, że środki w kwocie miliona złotych, które zostały przelane, są przekazywane na konto banku w celu założenia atrakcyjnej lokaty przewidzianej dla samorządu.