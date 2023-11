Głogowskie muzeum zaprasza na bożonarodzeniowe warsztaty. Nauczą m.in., jak zrobić ozdoby na choinkę

Zrobisz unikalny adwentowy kalendarz

Zajęcia potrwają 2 godziny. Spotkanie płatne: 6,00 zł za warsztaty i bilet do muzeum normalny lub ulgowy. Dzieci do lat 6 wstęp bezpłatny (opłata jedynie za warsztaty).

Nauczą, jak zrobić ozdoby na choinkę

Ostatnie zajęcia zaplanowano w sobotę, 16 grudnia od godz. 10 do 12. Będą to godzinne warsztaty bożonarodzeniowe, na których rodziny będą tworzyć tradycyjne i nietradycyjne ozdoby choinkowe. Spotkanie płatne: 6,00 zł za warsztaty i bilet do muzeum normalny lub ulgowy. Dzieci do lat 6 wstęp bezpłatny (opłata jedynie za warsztaty).

Ze względu na duże zainteresowanie spotkaniami, chętni proszeni są o zapisywanie się na poszczególne zajęcia. Chęć uczestniczenia należy zgłaszać do Działu Edukacji, telefon: 76 834 10 81, w. 43. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.