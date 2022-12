Głogowska pomoc wieczorowa przy ul. Kościuszki przeżywa oblężenie. Jednej nocy zgłosiło się blisko 200 chorych!

Sezon grypowy w pełni, więc chorzy szturmują gabinety lekarskie. Prawdziwe oblężenie panuje w gabinetach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej przy ul. Kościuszki.

Oprócz pacjentów powiatów głogowskiego i polkowickiego, którzy przynależą rejonowo do tej placówki, trafiają też osoby z innych miejscowości, choćby z Góry czy ze Wschowy.

Skala problemu jest ogromna. W ostatnią sobotę (9 grudnia) na nocną pomoc zgłosiło się aż 190 pacjentów, a w niedzielę było ich 168. Dodajmy, że dyżur pełni tam dwóch lekarzy, z czego jeden ma też domowe wizyty.

- Pacjenci twierdzą, że jest to spowodowane trudnościami z uzyskaniem pomocy medycznej w swoich przychodniach. My tego nie weryfikujemy, bo każdy ubezpieczony pacjent ma prawo korzystać z naszej pomocy. To pokazuje jednak ogrom potrzeb, ale też ciężką pracę naszych lekarzy – mówi Edward Schmidt, prezes Głogowskiego Szpitala Powiatowego.