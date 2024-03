Polkowice, miasto bez szpitala, ma własny tomograf. 11 marca rusza rejestracja na badania

– Od 11 marca rusza rejestracja w ramach finansowanych z budżetu gminy Polkowice ponadlimitowych świadczeń gwarantowanych z zakresu tomografii komputerowej. Oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy Polkowice – wyjaśnia Paweł Gambal , prezes polkowickiej przychodni.

W Polkowicach, mieście które nie ma szpitala, otwarto nowoczesną pracownię komputerową. Została ona urządzona i przygotowana do pracy w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych przy ul. Kard. B. Kominka 7. Już od 11 marca mieszkańcy mogą rejestrować się na badania tomografem komputerowym. Pacjenci mogą rejestrować się na badania tomografem w ramach gminnego zadania profilaktyki zdrowotnej we wczesnym wykrywaniu raka płuc pod numerem telefonu: 76 745 04 27

Ruszają badania w ramach polityki zdrowotnej burmistrza Polkowic

Osoby, które zechcą się bezpłatnie przebadać, będą musiały przejść szczegółową ankietę medyczną, konsultację lekarską i jeśli lekarz stwierdzi zasadność wykonania badania tomografem, wówczas zostaną przebadani. Wyniki trafią do lekarza pulmonologa, który zdecyduje o dalszej diagnostyce i leczeniu.

Burmistrz Puźniecki: Obiecałem tomograf i słowa dotrzymałem

Paweł Gambal, prezes polkowickiej przychodni informuje, że do NFZ został zgłoszony wniosek, który finalnie pozwoli na przyjmowanie pacjentów w ramach bezpłatnych świadczeń.

Zanim mieszkańcy będą mogli korzystać z tomografu w ramach NFZ, burmistrz Łukasz Puźniecki zadbał o to, by pracownia nie stała pusta, a mieszkańcy mogli korzystać z fachowej diagnostyki.