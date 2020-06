Głogów: Zobacz jak powstaje ogród społeczny. Każdy może przy tym pomóc. ZDJĘCIA

Gmina miejska Głogów przygotowała teren na stworzenie ogrodu. Umiejscowiono go na placu festynowym nad Odrą. Został on wykoszony, a zaangażowani w akcję mieszkańcy miasta przygotowali już pierwsze donice. Stworzono też miejsce wypoczynkowe, przy którym pracujący nad ogrodem mogą odsapnąć.

– Zapraszam do wspólnego tworzenia miejskiego ogrodu Światła i Cienia. Jest to inicjatywa społeczna . Projekt ma na celu udostępnienie mieszkańcom kawałka przestrzeni miejskiej. Wspólnie z chętnymi osobami przygotujemy skrzynie, posadzimy w nich rośliny i będziemy o nie dbać w okresie sezonu 2020 – mówi pomysłodawczyni stworzenia ogrodu.

Od pojawienia się pomysłu, do jego realizacji nie minęło zbyt wiele czasu. Dwa tygodnie temu informowaliśmy o idei głogowianki Katarzyny Staniak dotyczącej stworzenia w mieście społecznego ogrodu. Prace na terenie przy placu festynowym już ruszyły. Pomagają w nich inni mieszkańcy naszego miasta. Przyłączyć mogą się również inni głogowianie. Każdy jest mile widziany.

Jak przyznaje Katarzyna Staniak, na pomysł stworzenia ogrodu wpadła siedząc w domu przy okazji ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa . Skontaktowała się z Miedziowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości, po czym napisano program do dolnośląskiego programu małych grantów. I właśnie z niego przyznano na stworzenie ogrodu 5 tysięcy złotych.

Osoby hobbystycznie zajmujące się ogrodnictwem przyznają, że praca w ogrodzie odpręża i odstresowuje. I to ma być jednym z zadań społecznego ogrodu. Tego typu miejsca powstają już w miastach na całym świecie i cieszą się dużym powodzeniem. Nie inaczej sprawa wygląda w Głogowie. Pani Katarzyna nie miała problemów ze znalezieniem chętnych do pomocy przy przygotowywaniu ogrodu. Lokalni przedsiębiorcy również włączyli się w akcję. Ogrodnicy otrzymali od nich m.in. sadzonki oraz porady.

Na Facebooku powstała grupa, która łączy osoby chętne do pracy na ogrodem. Można tam nawiązać kontakt z panią Katarzyną i przyłączyć się do tej wspólnej inicjatywy. LINK DO GRUPY - KLIKNIJ TUTAJ