Głogów z kamer na żywo. Ile ich jest i co dokładnie z nich widać? Zobacz, jak je znaleźć

Głogów w kamerach na żywo. Od kilku lat można oglądać miasto z kamer zawieszonych na ratuszowej wieży. Jakość jest dobra, co przydaje się, na przykład, przy ocenie czy na różowym moście jest korek, czy go nie ma. Ale nie tylko. Miasto na żywo podglądają też chętnie dawni mieszkańcy Głogowa.

Internetowe kamery wiszą na najwyższej na Śląsku wieży ratuszowej w Głogowie

- Wcześniej miasto też miało zewnętrzne kamery, ale nie pokazywały one obrazu na żywo, tylko zdjęcia wyświetlane co kilka sekund – wyjaśniała nam Daria Jęczmionka z biura prasowego UM. - Urządzenia się często psuły.

Dawni głogowianie też „odwiedzają" miasto przez internet

Od 2020 roku jest dużo lepiej, a obraz jest na żywo, zarówno w dzień jak i nocą. Głogowianom służą one między innymi do „zaglądania” na zjazd z ronda i różowy most, by sprawdzić jaki jest drogowy ruch w danym momencie. Ale nie tylko, bo na pocztówki „na żywo” z miasta zaglądają też dawni mieszkańcy Głogowa. Jedną z nich jest Mariola Walkowiak, mieszkanka podkrakowskiej wsi.