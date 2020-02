Głogów: Wyższe rachunki za wodę. Miasto zlikwidowało dopłaty

W teorii cena za wodę od PWiK się nie zmienia. Zmienia się natomiast to, że od 1 stycznia miasto nie dopłaca już do rachunków gospodarstw domowych. W budżecie na rok 2020 nie zabezpieczono na ten cel ani złotówki. Tym samym, choć taryfa pozostaje taka sama, głogowianie zapłacą więcej. I to dużo.

Rok temu miasto dopłacało do każdego kubika wody 62 grosze brutto, a do każdego m/3 odprowadzonych ścieków 1,21 zł brutto. W sumie było to więc 1,83 zł za każdy kubik zużytej w gospodarstwie wody. Zakładając, że przeciętna głogowska rodzina zużywa co miesiąc około 10 m/3 wody, rachunek wzrośnie o blisko 18 zł.

Radni opozycji mówią, że prezydent miasta przemilczał fakt braku dopłat w budżecie. Nie informowano też o tym rajców.