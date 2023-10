Głogów: Umowa na budowę Ronda Górników podpisana. Wkrótce ruszą prace

Po dołożeniu blisko siedmiu milionów złotych do planowanej inwestycji głogowski ratusz mógł wreszcie podpisać umowę na budowę nowego ronda. Powstanie ono na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego, Legnickiej i Poniatowskiego - a nosić będzie nazwę Ronda Górników. Jego budowa będzie kosztować ponad 14,8 mln zł.

– Miasto wybuduje to potrzebne rondo na nie własnym majątku, bo jest to skrzyżowanie drogi krajowej i dróg wojewódzkich. Przed nami zadanie bardzo duże i skomplikowane. Przebudujemy wloty, ciągi pieszo-jezdne, oświetlenie. Czekają nas utrudnienia w tej części miasta, ale inwestycja poprawi płynność ruchu i bezpieczeństwo na tym wjeździe do Głogowa – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.