Głogów: Ukradł kapsułki do prania i pobił ochroniarza. Groził, że go zabije

Do zdarzenia doszło w jednym z głogowskich sklepów. Do środka wszedł 35-letni mężczyzna, nie posiadający stałego miejsca zamieszkania. 35-latek zabrał z półek trzy opakowania kapsułek do prania i próbował wyjść ze sklepu bez płacenia. Na drodze stanął mu 21-letni ochroniarz.

– Mężczyzna w celu utrzymania się w ich posiadaniu użył przemocy wobec 21-letniego pracownika ochrony, uderzając go pięścią w głowę oraz grożąc użyciem przemocy. Pokrzywdzony w wyniku zdarzenia doznał opuchnięcia czoła po lewej stronie głowy – mówi Emilia Reguła z KPP Głogów.