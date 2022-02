Damian K. z Góry, zabójca matki i ojczyma, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Wcześniej był operowany w głogowskim szpitalu

Podwójne zabójstwo w Górze

Góra. Syn zabił rodziców

W niedzielę, 13 lutego prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla sprawcy i sąd zastosował go na okres trzech miesięcy. Prokurator dodał, że jego stan zdrowia pozwala na przebywanie w warunkach zakładu karnego. Co do szczegółów postępowania śledczy wciąż wiele nie zdradzają. Na dziś, 14 lutego zaplanowano sekcje zwłok obu ofiar.