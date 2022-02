Głogów: Uczniowie z Wyżykowskiego wyjechali do Szwecji na Erasmusa. ZDJĘCIA

Młodzi uczniowie głogowskiej szkoły najbliższy czas spędzą za granicą. To grupa ponad 20 osób, które szkolić się będą w szwedzkich firmach. W sumie w projekcie biorą uczniowie trzech specjalności - trzecio i czwartoklasiści.

– Wyjechali do Szwecji, a konkretnie do Malmo, gdzie przechodzić będą praktyki zawodowe. To uczniowie z profilu technik elektronik, technik teleinformatyk i technik automatyk – mówi Arkadiusz Flaga, nauczyciel z Zespołu Szkół Wyżykowskiego w Głogowie oraz opiekun projektu.