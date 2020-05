Głogów: Remont podwórza przy rynku. Po latach wreszcie odzyska świetność. ZDJĘCIA

Na podwórze nawieziona zostanie także nowa ziemia, która nadaje się do tworzenia terenów zielonych. Wykonane zostanie także oświetlenie LED z czujnikiem zmierzch i zasilaniem solarnym. Zamontowana będzie również balustrada dla osób niepełnosprawnych na istniejącym już podjeździe.

Firma już weszła na plac budowy

Z niewielkimi problemami udało się doprowadzić do rozpoczęcia prac w kwartale między wspomnianymi ulicami. Miasto musiało wprowadzić zmiany w budżecie, ponieważ żadna z firm, które brały udział w przetargu, nie była gotowa wykonać prac za zaplanowaną pierwotnie kwotę. Rada miasta zdecydowała na ostatniej sesji o dołożeniu blisko 100 tys. zł do tej inwestycji. Ostateczny koszt robót na podwórzu to 268 tys.

Wyłoniona w przetargu firma już weszła na prac budowy. Ruszyły prace m.in. nad wymianą kostki chodnikowej. Według planu remont podwórza ma zakończyć się do 10 sierpnia.