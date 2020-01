Głogów: Policyjny pościg za samochodem. Kierowca był pod wpływem narkotyków. Wiózł malutkie dzieci

Policjanci zablokowali samochód i uniemożliwili mu dalszą jazdę. Kiedy chcieli otworzyć drzwi mercedesa, kierowca zablokował je i nie reagował na wezwanie do otwarcia. Funkcjonariusze wybili szyby w samochodzie. Kierowcą okazał się znany policjantom 21 – letni mieszkaniec Głogowa. Jego zachowanie, jak i pasażerów wskazywało na to, że wszyscy znajdują się pod wpływem narkotyków. Potwierdziły to badania testerem narkotykowym.

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy, którzy pełnili 24 stycznia br. służbę w Głogowie, zauważyli na jednej z ulic samochód mercedes , który nie posiadał tablic rejestracyjnych. Kierowca auta zareagował przyspieszeniem i ucieczką na podawane przez policjantów sygnały do zatrzymania się. W trakcie jazdy kierowca tracił panowanie nad samochodem, przekraczał prędkość i łamał przepisy, a na jednym ze skrzyżowań o mało nie doszło do potrącenia pieszego.

Wszyscy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

21 – letni kierowca mercedesa usłyszał dodatkowo zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków, nie zatrzymania się do policyjnej kontroli, udzielania narkotyków innym osobom. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za liczne wykroczenia drogowe, których dopuścił się w trakcie ucieczki.