Głogów: Policjant po służbie pomógł zatrzymać złodzieja, który okradł samochód

Do zatrzymania 21 – latka doszło w nocy z 17 na 18 maja br. Podejrzany włamał się do samochodu zaparkowanego na ulicy. Z auta zginęły drobne przedmioty oraz dokumenty. Kręcił się również wokół innych pojazdów.

Podejrzane zachowanie mężczyzny w późnych godzinach nocnych zostało zauważone przez policjanta głogowskiej komendy. Funkcjonariusz był po służbie. Skontaktował się szybko z oficerem dyżurnym jednostki i przekazał swoje spostrzeżenia. Skierowany na miejsce patrol policjantów prewencji, po krótkim pościgu zatrzymał 21 – latka. Wtedy okazało się, że nie był to jego jednorazowy wyczyn. Policjanci ustali, że włamał się do jednego pojazdu ale usiłował również do sześciu innych. Uszkodził w nich zamki.

Podejrzany usłyszał zarzuty włamania i kradzieży oraz usiłowania włamań. Grozi za to kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.