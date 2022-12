Głogów miał w sumie trzy dworce kolejowe! Gdzie stały i co z nich zostało do dziś? Zdjęcia z opisem

Pierwszy dworzec obsługiwał trasę Głogów - Żagań

Kolejową przygodę rozpoczęło w 1843 r. Głogowskie Towarzystwo Kolejowe, natomiast rok później po utworzeniu Dolnośląskiego Towarzystwa Kolei Bocznej, wypuszczone zostały akcje wartości 1,5 mln talarów. Miał to być czysty biznes, który okazał się trafny.

Pierwszy dworzec kolejowy obsługiwał trasę do Żagania. Jednak rozwój przemysłu i rzemiosła spowodował, że trzeba było szukać rynków zbytu na towary poza Głogowem. Najbliższym sąsiadem do handlu była Wielkopolska, dlatego zaistniała konieczność budowy linii kolejowej do Leszna. Inwestycja prowadzona była w latach 1852-57, a oprócz torów trzeba było zbudować mosty na Odrze i Starej Odrze.

Trzeba też było ekshumować groby z istniejącego częściowo w miejscu dzisiejszego Zakładu Energetycznego cmentarza żydowskiego.