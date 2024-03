Aleja Wolności w Głogowie. Przed wojną stały przy niej piękne kamienice. Zobaczcie ulicę dawniej i dziś

Takiej alei Wolności w Głogowie już nie ma. Przed wojną stały przy niej piękne kamienice, a w wielu z nich działały ważne dla miasta instytucje. Zobaczcie, jak wyglądała aleja ponad 80 lat temu. Poznajcie jej historię.

Aleja Wolności to wciąż jedna z najważniejszych ulic Głogowa. Kilka lat temu przeszła rewitalizację, wymieniono nawierzchnię chodników, a starą kostkę brukową zamieniono na nową. Jednak obecnej alei daleko do tej sprzed wojny. Aleja to wciąż jedna z głównych arterii miasta

O historii alei Wolności w Głogowie oraz o powojennej zabudowie tego miejsca przypomina materiał Centrum Informacji Turystycznej. Oto on:

Przed drugą wojną światową przy Hohenzollernstrasse (al. Wolności), pomiędzy ulicami: Konigstrasse (dziś Jedności Robotniczej), Weissenburgstrasse (dziś Łużycka) i Konig Friedrich Platz (dziś plac Jana z Głogowa) stały piękne kamienice. Były to przede wszystkim budynki mieszkalne, ale znalazły się w nich również ważne instytucje, jak urzędy: celny czy podatkowy. Kwartał ten przecinała nieistniejąca już Sedanstrasse (dziś po części ul. Sybiraków). Niestety, z powodu działań wojennych oraz późniejszych rozbiórek w tym rejonie miasta nie pozostał kamień na kamieniu. Teren przez ponad 20 powojennych lat leżał odłogiem i dopiero w drugiej połowie lat 60. ubiegłego wieku zaczęto przywracać ów rejon miasta do życia. Miało to związek z odkryciem złóż miedzi i planowanym rozwojem Głogowa.

Zobacz też:

Pierwsze nowe osiedle „Górnicze” powstało na początku lat 60. pomiędzy al. Wolności a ul. Spółdzielczą. Następnie, w czwartym kwartale 1965 r. rozpoczęła się dalsza zabudowa al. Wolności w kierunku Starego Miasta. Powstało w tym miejscu 7 czteropiętrowych budynków z 1050 izbami mieszkalnymi. Tak inwestycję opisywała wydana w 1965 r. jednodniówka „Ziemia Głogowska”: „Chodzi przecież o to, by zabezpieczyć front robót dla dźwigów na rok przyszły. Zgodnie z wytycznymi do planu 5-letniego miasto otrzyma ok. 4,5 tys. izb mieszkalnych. Udział w budownictwie mieszkaniowym wezmą zakłady pracy, spółdzielczość mieszkaniowa oraz rady narodowe. Najważniejszym jednak inwestorem będzie przemysł miedziowy, który finansował będzie 3 tys. izb mieszkalnych.” Przy okazji należy dodać, że w 1967 r. rozpoczęła się budowa os. Matejki. Za całość odpowiadała Dyrekcja Budowy Osiedli Mieszkaniowych.

Zobacz też:

Wzdłuż nowych budynków projektanci zaplanowali jeden długi, parterowy pawilon handlowy, który (nie wiedzieć czemu?) przyjął nazwę Merkury. Od początku istnienia obiekt wciąż należy do PSS Społem. Pawilon podzielony był na różnorodne działy, jak zabawkowy, cukierniczy, spożywczy, oraz odzieżowe. Część tych sklepów była ze sobą połączona, co ułatwiało robienie zakupów. Trzeba przyznać, że jak na ówczesne czasy były one dość dobrze zaopatrzone. Wieczorami na elewacji wyróżniały się kolorowe neony. Dziś w poszczególnych pomieszczeniach jest zupełnie inny asortyment i inne usługi. Na swoim miejscu pozostał jedynie nieco rozbudowany sklep spożywczy.

Źródło: Centrum Informacji Turystycznej

FOTO: Muzeum w Głogowie, Głogowskie Forum Historyczne, R. Sanojca, A, Wiśniewski, arch. I. Dominiaka, K. Zawicki.

Wideo Wywiad z Guillame Gallienne, aktorem serialu "Reżim"