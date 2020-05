Głogów: Galerie i pasaże otwarte, ale niektóre duże sklepy wciąż stoją. Zobacz jakie marki są zamknięte

Choć większość punktów w galerii została otwarta, to jednak nie wszystkie sklepy wznowiły działalność. Zamknięte pozostają takie marki jak: Reserved, Cropp, Sinsay oraz House. Wszystkie należą do spółki LPP, która zapowiedziała niedawno wycofanie się z blisko 40 galerii w Polsce. Nie wiadomo jeszcze, czy jedną z nich będzie Glogovia. Póki co sklepy są tam zawieszone.

Wiadomo, że władze LPP gotowe są do negocjacji z galeriami odnośnie zmian umów najmu - a konkretnie wysokości czynszu. W samym tylko marcu LPP miało ponieść straty wielkości 160 mln złotych.

Do odwołania pozostaje nieczynne kino Cinema 3D oraz centrum sportowe Kiko+. Zamknięta jest również część gastronomiczna.

Przy wejściach do galerii oraz w jej wnętrzu rozwieszono dozowniki z płynem. Wyznaczono też kierunki poruszania się, aby ograniczyć kontakty między klientami znajdującymi się w obiekcie. Warto dodać, że w galerii w jednym momencie może przebywać maksymalnie 1000 osób.