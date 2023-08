Rękodzieło w Głogowie. W tym sklepie kupisz piękne wyroby lokalnych rzemieślników

Lokalne rękodzieło kupisz w tym sklepie w Głogowie

Właścicielką sklepu jest Sylwia Kowalczyk, która zajmuje się nim wraz z córką - Julianną. Wcześniej prowadziły one sklep internetowy z własnymi wyrobami. Same też tworzą część towarów sprzedawanych w sklepie.

Przy alei Wolności w Głogowie od wiosny działa nowy sklep. Nie jest to jednak zwyczajny lokal, jakich wiele. Wszystkie sprzedawane w nim rzeczy to ręcznie robione dzieła lokalnych wytwórców. W „Lesiowych robótkach" znajdziecie piękne dekoracje, ozdoby i przedmioty codziennego użytku wykonane przez rękodzielników z Głogowa i okolicznych miejscowości.

– Wszystko robione lokalnie, z lokalnych produktów. Wiadomo, do niektórych rzeczy trzeba było używać półproduktów, w dzisiejszych czasach tego się nie uniknie, ale wszystko robione jest indywidualnie, ręcznie. Drugiej takiej rzeczy się nie znajdzie – mówi nam właścicielka.

Rękodzieło miało pomóc w chorobie - a została pasją

Rodzina państwa Kowalczyków w Głogowie mieszka nieco od ponad pół roku. Przeprowadzili się tutaj ze Sławy. A że pani Sylwia nie lubi bezczynności to długo nie trzeba było czekać, żeby w nowym mieście zaczęła działać. I tak powstał ten wyjątkowy sklepik.

– U mnie wszystko zaczęło się od choroby. Od 16 lat choruje na stwardnienie rozsiane i był taki czas, że miałam problemy z rękoma. Nadal mam, ale wtedy te ręce były troszeczkę nieposłuszne i chwyciłam za szydełko i druty. Okazało się, że jest to świetna rehabilitacja. I tak złapałam bakcyla – mówi nam właścicielka „Lusiowych Robótek".

Tworzysz rękodzieło? Tu możesz je sprzedać

W „Lesiowych robótkach" już teraz nie brakuje pięknego i ciekawego towaru od lokalnych wytwórców. Ale oferta wciąż nie jest zamknięta, a pani Sylwia chętnie nawiąże współpracę z kolejnymi dostawcami.

– Zapraszam do sklepu każdego, kto chciałby spróbować sprzedać swoje dzieła – mówi nam właścicielka sklepu.

„Lesiowe robótki" znajdują się przy alei Wolności. Sklep jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 oraz w soboty od godz. 10 do 14.

Zobaczcie zdjęcia - takie cuda kupisz w „Lesiowych robótkach":