Ruina po sklepie Biedronka przy Kazimierza Wielkiego w Głogowie. To miejsce zaczyna „straszyć" wyglądem

Zamknęli Biedronkę a otworzyli Netto

Jak wówczas ustaliliśmy, popularna na Piastowie Biedronka została zamknięta, ponieważ teren, na którym stoi obiekt należy do innej sieci sklepów - Netto, a kilkadziesiąt metrów dalej stoi właśnie pawilon Netto. Od tego czasu pawilon po sklepie stoi pusty. Wandale zdążyli się do niego solidnie dobrać. Szyby w oknach są powybijane, a w środku walają się śmieci, potłuczone szkło i resztki ścian. Teren przy dawnym wejściu do sklepu zarósł chwastami.

- Można tam wejść z każdej strony i robić, co się chce – mówi nam głogowianin z sąsiedztwa. - Wieczorem strach wyjść z psem na spacer, bo nie wiadomo, kto wyjdzie ze środka. Nie do wiary, że ktoś pozwolił na takie marnotrawstwo – dodaje.

Jedyny pożytek to duży przysklepowy parking, który do dziś służy klientom dwóch niewielkich sklepów po sąsiedzku, czyli cukierni i mięsnemu.

O dalszy los i ewentualne plany co do działki zapytaliśmy sieć Netto, ale wciąż czekamy na odpowiedź. Do sprawy wrócimy.