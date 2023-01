Głogów: Chcą podwyżek dla administracji szkół: „Księgowa zarabia tyle co samo co woźny"

Oświatowa Solidarność w Głogowie informuje o liście, który do władz powiatu wystosowali pracownicy administracji szkół powiatowych. Znajdują się w nim żądania podwyższenia wynagrodzeń. Przez ostatnie lata wzrost pensji administracji był zahamowany, podczas gdy rosnąca najniższa krajowa i podwyżki dla obsługi doprowadziły do stanu, gdy sekretarz szkoły czy księgowa zarabiają na podobnym poziomie co pracownicy obsługi - tacy jak sprzątaczki czy woźny.

– W tej chwili nasze wynagrodzenia są na zatrważająco niskim poziomie co skutkować będzie tym, że w 2023 roku konieczne będzie podniesienie naszych wynagrodzeń do poziomu najniższej krajowej. Jest to upokarzające i lekceważące podejście do pracowników, którzy mają wykształcenie wyższe, odpowiedzialną pracę, a wynagrodzenie równe lub

niższe od pracowników obsługi. Jak to możliwe, że pracownicy obsługi mają przyznaną premię w wysokości 50 zł na miesiąc, a administracji 30zł na miesiąc. Są to kwoty, które wskazują, że praca pracowników obsługi jest bardziej wartościowa niż administracji – czytamy w wystosowanym piśmie.