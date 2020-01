GDDKiA: Ponad 50 km dróg do realizacji na Dolnym Śląsku. Inwestycje i plany na 2020 rok

Na etapie realizacji pozostają trzy fragmenty drogi ekspresowej S3 na terenie Dolnego Śląska. S3 odcinek od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ 20 listopada podpisano umowę na kontynuację odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,1 km. Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r. Prace zrealizuje konsorcjum firm: Mota-Engil Central Europe (lider), Masfalt oraz Drogomex (partnerzy). Wartość umowy to ok. 228,4 mln zł. Jest to odcinek realizowany wcześniej przez konsorcjum firm, z firmą Salini jako liderem. Mimo wielokrotnych wezwań wykonawcy do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą tego odcinka trasy. Nowy wykonawca ma 12 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych) na dokończenie prac. Do wykonania pozostało ok. 25 prc. prac przewidzianych w pierwotnym kontrakcie. Nowy wykonawca musi m.in. dokończyć budowę drogi ekspresowej (2 jezdnie po 2 pasy ruchu i pas awaryjny) oraz węzły: Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ. Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich, wykonanie systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska. Wykonawca będzie musiał uzyskać również decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i oddać trasę do ruchu.



S3 od Bolkowa do granicy państwa

Droga ekspresowa S3 od węzła Bolków będzie miała swoją kontynuację do granicy polsko-czeskiej. W październiku 2018 roku podpisano umowy z wykonawcami dwóch ostatnich fragmentów trasy o łącznej długości 31,5 km na terenie Dolnego Śląska. Umowa realizowana jest w systemie projektuj i buduj.

Wykonawcy złożyli już wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Dla zadania III wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został 31 października 2019 r. Jest to odcinek drogi ekspresowej S3 zad. III na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła).

Dla zadania IV wniosek do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został 19 grudnia 2019 r.. Jest to odcinek drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa.

Uzyskanie decyzji na oba odcinki zakładane jest zgodnie z przepisami administracyjnymi w I połowie 2020 r.

Po otrzymaniu decyzji ZRID Wykonawcy będą mogli przystąpić do robót budowlanych.

Wartość umowy na dwa odcinki to ponad 2,4 mld zł. Planowany termin zakończenia prac na obu odcinkach to II połowa 2023r.

Odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ, z najdłuższym w Polsce tunelem drążonym w skale będzie oddany do ruchu w II połowie 2023 roku, natomiast odcinek od węzła Kamienna Góra Północ do Lubawki już w II połowie 2021.