Egzotyczne, dzikie orchidee rosną w sławskich lasach. Koło Głogowa jest za to jedyne w Polsce stanowisko innej wjątkowej rośliny

Storczyki, znane też orchideami, to piękne kwiaty kojarzące się nam zazwyczaj z egzotyką i tropikami. A jak rosną w Polsce to w doniczce na domowym parapecie. Najpopularniejsza odmiana, która najczęściej cieszy nasze oczy to Phanaelopsis. Można ją kupić w dyskontach oraz kwiaciarniach. Jest jednym z najpiękniej i najdłużej kwitnących roślin doniczkowych.

Tymczasem w naszych lasach też można spotkać kilka gatunków tej rośliny. Choćby na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska, gdzie ostatnio zamieszczono zdjęcie będącego pod ochroną buławnika czerwonego, który należy do rodziny storczyków.