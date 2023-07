W sobotę, 22 lipca do Dalkowa na Festiwal Wina 2023 zjadą winiarze z całego regionu! Będą też kucharze, rzemieślnicy i historycy

Już wkrótce, w samym sercu pasma Wzgórz Dalkowskich, spotkają się okoliczni oraz zaprzyjaźnieni winiarze i twórcy rzemiosła. To wszystko odbędzie się w pięknym parku przy XVI-wiecznym pałacu w Dalkowie w sąsiedztwie Centrum Hortiterapii - Ogrodów Zmysłów na Wzgórzach Dalkowskich, które tego dnia również będą udostępnione do zwiedzania (za odpłatnością).

W sobotę, 22 lipca, (godz. 12-22) park w Dalkowie będzie miejscem drugiego już Festiwalu Wina. Głównymi organizatorami wydarzenia są Winnica Alvarium z Ostaszowa (z filią w Mieszkowie, gm. Gaworzyce) oraz Winnica Jakubów.

O wydarzeniu organizatorzy piszą tak:

- My, okoliczni twórcy, chcemy zaprosić Was na małą podróż w czasie. Dzisiaj też, jak dawniej, rzemieślnicy uparcie, w zaciszach swoich gospodarstw produkują niepowtarzalne produkty i tworzą historie, które warte są opowiedzenia! Za całym tym pomysłem stoi grupa energicznych winiarzy skupiona wokół naszego regionu. Podczas tej edycji przyjrzymy się więc owocom ich codziennej pracy - czyli winom. Czy wiecie, że produkcja wina w naszych rejonach to nie jest wcale rzecz niesłychana i nowa? Winnice rosły na tutejszych stokach już w osiemnastym wieku. Choć w Dalkowie życie już wcześniej tętniło za sprawą szesnastowiecznego pałacu i folwarku a okoliczne wzniesienia przyciągały zimowych i letnich wczasowiczów. Na jeden lipcowy dzień na ogród i folwark pałacu w Dalkowie wróci dawny zgiełk i letnie wesołe humory.