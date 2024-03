Druga walka Martyny Kierczyńskiej w One Championship. Tym razem bez wygranej

– Martynka co prawda wygrała pierwszą i trzecią rundę 10-9 ale w drugiej, po ciosie na który się nadziała, sędziowie dali 10-8 dla rywalki. Finalnie byliśmy trochę zaskoczeni werdyktem ale trzeba dostosować się do zasad ONE i przyjąć werdykt – mówi trener Maciej Domińczak.