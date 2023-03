Dron kontra piraci drogowi. W akcji policjanci z Polkowic, Głogowa i Lubina - z ziemi i powietrza

We wtorek, 14 marca, od samego rana w Polkowicach i regionie trwa policyjna akcja „Bezpieczny powiat", w ramach której funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego będą ze szczególną uwagą przyglądać się wszystkim łamiącym przepisy przeciwko pieszym.

– Monitoring niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak nazywani są piesi podczas podobnych akcji, to tylko część dzisiejszych szeroko zakrojonych działań. Teren naszego miasta jest patrolowany przez kilkunastu funkcjonariuszy z polkowickiej Komendy Policji oraz policjantów z głogowskiej i lubińskiej ,,drogówki". Co więcej, do obserwacji zachowań na drodze jest wykorzystywany dron. Amatorzy brawurowej jazdy- miejcie się na baczności – mówi mł.asp. Bartosz Łopatka, p. o. Oficera Prasowego KPP w Polkowicach.