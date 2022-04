Drogowy Armagedon w Głogowie. Ogromne korki na moście i rondzie. Za mostem wahadło. ZDJĘCIA

Na efekty nie trzeba było długo czekać. W ogromnym korku stanął Most Tolerancji oraz Rondo Konstytucji 3 Maja. Zalecamy unikać wyjazdów w tą stronę do godz. 12. Robotnicy obiecują, że starają się skończyć prace wcześniej.

Zgodnie z ostrzeżeniami w piątek, 8 kwietnia, po godz. 9 w Głogowie ruch drogowy niemalże stanął. Na drugi most, na tzw. starej Odrze, weszli robotnicy, którzy przeprowadzają pilną naprawę pękającej przeprawy. W związku z tym ruch odbywa się wahadłowo.

To reanimacja trupa

Drogowcy zajmują zrywają fragment drogi by łatać izolację mostu. Ta zaczęła przepuszczać wodę, przez co na małym moście tworzą się podsiąki i pęka nawierzchnia. Jak słyszymy, to bardzo zły znak.

Od niektórych słyszymy wprost, że to jest „reanimacja trupa". Most jest w bardzo złym stanie technicznym, a jego generalny remont miał się odbyć... osiem lat temu. Obecnie trwają przygotowania do faktycznej - gruntownej naprawy obiektu.