Dominik Piła odchodzi z Chrobrego Głogów. Przejdzie do Lechii Gdańsk

Jeden z najbardziej obiecujących polskich młodzieżowców w nowym sezonie nie będzie już grał w pomarańczowo-czarnych barwach. Dominik Piła przechodzi z Chrobrego Głogów do Lechii Gdańsk. Jego kontrakt trwa jeszcze do połowy roku. Wiadomo już, że nie przedłuży go z głogowską drużyną. 20-latek od 1 lipca będzie zawodnikiem ekstraklasowej Lechii Gdańsk. O transferze Lechia poinformowała 4 stycznia.

– Jestem bardzo szczęśliwy zarówno z tego, że wyjaśniła się już moja przyszłość i wiem, gdzie będę grał od nowego sezonu. Lechia jest najlepszym miejscem do mojego dalszego rozwoju, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Duże wrażenie zrobiła na mnie organizacja klubu, ludzie, których poznałem, ale też ogromna determinacja Lechii, abym trafił właśnie do Gdańska. To dla mnie miłe i bardzo duże wyróżnienie za ciężką pracę na boisku. Miałem już okazję poznać się z trenerem Tomaszem Kaczmarkiem i porozmawiać o tym, jaką rolę przewiduje dla mnie w swojej drużynie. Jestem mocno podekscytowany i nie mogę już się doczekać rozpoczęcia tej współpracy – powiedział zawodnik tuż po podpisaniu kontraktu z Lechią.