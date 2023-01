Do Świnoujścia tunelem w te wakacje? Kiedy otwarcie ważnego połączenia z wyspą? Grażyna Szyszka

Tunel w Świnoujściu ma być gotowy w tym roku. Oznacza to koniec z kilometrowymi kolejkami do przeprawy promowej. To nadmorskie miasto kochają nie tylko głogowianie, ale też wielu Dolnoślązaków. Kiedy planowane jest otwarcie tunelu do Świnoujścia?