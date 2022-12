Tymczasowa przeprawa na starej Odrze w Głogowie prawie gotowa. Padł wstępny termin przełożenia ruchu

- Zakończenie robót nie jest wyznacznikiem tego, że od razu przełożymy ruch – wyjaśnia Dariusz Zajączkowski, kierownik głogowskiego rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. - Zrobimy to wtedy, gdy firma przystąpi do remontu zasadniczego obiektu. Do tego czasu tymczasowa przeprawa będzie czekać.