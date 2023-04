Do Głogowa wróciły jaskółki. Przynoszą szczęście? Na pewno pomagają w wojnie z komarami. WIDEO

Wraz z coraz korzystniejszą pogodą do Głogowa zaczęły wracać ptaki zimujące w cieplejszych krajach. Na przełomie kwietnia i maja do Polski wracają też jaskółki, które można też spotkać już w naszym mieście. Urocze i szczebioczące ptaki wracają powoli do swoich gniazd i szykują się na ciepłe miesiące w naszym kraju.

Kilka zaobserwowaliśmy na głogowskim śródmieściu, gdzie w jednym gnieździe odchowały się już trzy pokolenia tych pożytecznych ptaków. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce doczekamy się kolejnego.

Czy jaskółki przynoszą szczęście? Na pewno pomagają w wojnie z komarami Kacper Chudzik

Zobacz zdjęcia: