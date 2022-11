Derby piłki ręcznej w Głogowie! Dziś SPR Chrobry Głogów zmierzy się z Zagłębiem Lubin

Szczypiorniści Chrobrego Głogów oraz Zagłębia Lubin już dziś zmierzą się ze sobą w derbach Dolnego Śląska, które rozegrane zostaną w Głogowie. Takie spotkania zawsze budzą spore emocje, można się więc spodziewać zwiększonej liczby kibiców na trybunach hali przy ul. Wita Stwosza.

Po 10 kolejkach PGNiG Superligi głogowski Chrobry znajduje się obecnie na 6 miejscu w tabeli rozgrywek, z dorobkiem 15 punktów. Głogowianie mają na swoim koncie 5 wygranych oraz 5 przegranych. Z kolei Zagłębie Lubin jest póki co w dużo gorszej sytuacji w tabeli. Drugi zespół z Dolnego Śląska po 10 spotkaniach ma tylko trzy wygrane oraz 7 przegranych. W tym czasie lubinianie zdobyli 9 punktów. Daje to Zagłębiu przedostatnie, 13. miejsce.

Dla Zagłębia spotkanie to będzie więc podwójnie ważne. Drużyna z Lubina dramatycznie potrzebuje każdego możliwego punktu. Do tego dochodzi sam prestiż meczu derbowego. Głogowianie jednak, choć w dużo lepszej sytuacji w tabeli, odpuszczać nie zamierzają. Taki mecz przed własną publicznością zawsze daje motywację do jak najlepszej gry. Poza tym zespołowi Vitalija Nata również przydałaby się wygrana, bo w ostatnim meczu zaliczyli wysoką porażkę. Choć to akurat nie była niespodzianka, bo mierzyli się z mistrzem Polski.