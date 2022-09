SPR Chrobry Głogów kontra Orlen Wisła Płock. Zobacz zdjęcia z meczu. GALERIA

Pierwszy mecz nowego sezonu w Głogowie miejscowi rozpoczęli zaskakująco dobrze. Głogowianie stawiali się wicemistrzowi kraju, zmuszając go do gonienia punktów. Chwilami bowiem, to właśnie SPR Chrobry Głogów wychodził na prowadzenie. Sił na grę na takich obrotach głogowianom starczyło jednak na 20 minut. Później inicjatywę przejęli faworyci, którzy szybko wyszli na wysokie prowadzenie. Na przerwę głogowianie schodzili przegrywając 9:16.

Po zmianie połów Chrobry nie był już w stanie zagrozić Wiśle Płock. Głogowianie przegrali spotkanie inaugurujące sezon, ale dla kibiców było to ciekawe widowisko. Ostateczny wynik to 36:24 dla Wisły.

Zobaczcie zdjęcia z parkietu oraz trybun - tak kibicowaliście podczas meczu.