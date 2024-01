Dalków zaprasza na spotkanie noworoczne z koncertem kolęd z kresową nutą. Wśród zaproszonych gości aktor z serialu "Barwy szczęścia"

Noworoczne spotkanie rozpocznie się o godz. 16, mszą świętą w intencji uczestników i parafian w kościele w Kurowie Wielkim. Po niej (godz. 17) w sali wiejskiej wjeździe w Dalkowie (po lewej stronie od wjazdu z Kurowa Wielkiego) organizatorzy zapraszają na koncert „Kolęda z kresową nutą". Natomiast o godzinie 19 rozpocznie się wspólne kolędowanie uczestników spotkania.

- Śpiewanie kolęd to piękna tradycja, która łączy pokolenia i opowiada historię zarówno tę dotyczącą Narodzin Chrystusa jak i historię naszego kraju, zapisaną w słowach-archaizmach, które nie są już dziś używane a nieraz pojawiają się w tekstach kolęd i pastorałek – przyznaje Anna Gomułka, prezeska Fundacji na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi, która jest współorganizatorką wydarzenia. - Tego dnia będzie okazja, by w Dalkowie wspólnie z artystami zaśpiewać znane kolędy. Usłyszymy też życzenia we lwowskiej mowie – w bałaku.