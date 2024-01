W sobotę, 6 stycznia ulicami Głogowa przejdzie barwny Orszak Trzech Króli. W Grodowcu mszę odprawi bp Paweł Socha

- Tegoroczne hasło orszaku „W jasełkach leży!” zwraca uwagę na tradycję przedstawień jasełkowych zapoczątkowanych 800 lat temu przez św. Franciszka w Greccio we Włoszech, która rozprzestrzeniła się na cały świat i pragnie zachęcać do tworzenia bożonarodzeniowych widowisk – informuje parafia świętego Mikołaja.

Święto Trzech Króli czyli uroczystość Objawienia Pańskieg. W Grodowcu mszę odprawi buskup

Tego dnia Kościół oddaje cześć narodzonemu z Maryi Jezusowi, który objawia się światu jako Syn Boży, Mesjasz oczekiwany przez lud Izraela oraz Zbawiciel wszystkich narodów. Pogańscy mędrcy przybywający z odległych krain do Chrystusa pokazują, że przesłanie Ewangelii ma wymiar uniwersalny. Orędzie zbawienia nie ogranicza się do jednego narodu czy regionu, ale jest przeznaczone dla wszystkich ludzi i może wzbogacić każdą kulturę uszlachetniając to, co w niej dobre i piękne, oraz oczyszczając z tego, co ją pomniejsza i deformuje.