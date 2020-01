Czy statek Laguna na dobre odpłynie z Głogowa?

Radny Sarzyński uważa, że program przestaje mieć sens, ponieważ przez niski stan Odry w ostatnich latach statek coraz częściej przestaje kursować między miastami współpracującymi ze stowarzyszeniem. - Ten program przestaje mieć sens. Statki „Odry dla turystów” większość czasu stoją, a nie pływają. Trzeba się z tego programu wycofać i zakupić mniejsze jednostki o mniejszym zanurzeniu - argumentował K. Sarzyński.

Jak się okazuje, umowa z „Odrą dla turystów” kończy się w przyszłym roku. I jak zapewnia prezydent Rafael Rokaszewicz, samorządy już zastanawiają się co dalej. Do tego czasu Głogów nie opuści jednak stowarzyszenia. Dodajmy, że za członkostwo miasto płaci rocznie 240 tys. zł.

- Decyzja mojego poprzednika o dołączeniu do „Odry dla Turystów” jest jedną z niewielu, które będę bronił rękami i nogami. Była ona moim zdaniem bardzo dobra. Bez stowarzyszenia, bez zakupu statków, nie byłoby mariny w Głogowie i w kolejnych nadodrzańskich miejscowościach. Na początku gmina zobowiązała się, że będzie w tym projekcie uczestniczyć do końca i nie możemy się od tak wycofać, przed zakończeniem umowy. Mamy świadomość tego, że musimy dokładać do projektu, bo niestety te statki nie zarabiają na siebie tyle, ile zakładał biznesplan - mówił.