Laguna wróciła do Głogowa. Do kiedy rejsy statkiem po Odrze? WIDEO

Do Głogowa wrócił statek wycieczkowy Laguna, który przez najbliższe tygodnie będzie zabierał mieszkańców miasta i turystów w rejsy po Odrze.

– Właśnie wróciliśmy w poniedziałek do pięknego Głogowa i zaczynamy pływać dla pięknego Głogowa. Będziemy tutaj do siódmego lipca - włącznie. Pływamy codziennie o godzinie 18, oprócz tego w soboty i niedziele, czyli w weekend, mamy rejsy o godzinach 13, 15 i 17. Zapraszamy wszystkich, bo miło jest gościć w Głogowie i im więcej pasażerów tym dla nas przyjemniej. Zapraszamy na pokład, który jest klimatyzowany. Górny pokład słoneczny, same atrakcje – mówi Bernard Wojtyniak, kapitan Laguny.