Czy dziurawa droga nr 319 Głogów - Sława będzie remontowana? - pytają kierowcy. Co na to zarządca?

Każdy, kto choć raz jechał drogą nr 319 z Głogowa do Sławy dobrze wie, że jej stan jest miejscami fatalny. A to odcinek o dość dużym natężeniu ruchu, bo wiele osób dojeżdża tą trasą do pracy, domu czy na wypoczynek nad Jezioro Sławskie.

Kierowcy narzekają na dziury i nierówności, które nie tylko dają się im we znaki, ale są też niebezpieczne. Szczególnie dziurawy jest odcinek w powiecie głogowskim, min. łuk jezdni na wysokości przejazdu kolejowego w Sobczycach.

- Dojeżdżam do pracy ze Sławy do Głogowa i codziennie muszę pokonywać tę drogę. Szkoda mojego kręgosłupa i samochodu. Zgubiłem na tej trasie kilka kołpaków – mówi nam pan Sławomir, który za naszym pośrednictwem pyta zarządcę drogi o to, kiedy wezmą się za porządną naprawę nawierzchni, a nie tylko łatanie dziur.