Młodzi głogowscy aktorzy wystąpią na scenie. Szykuje się weekend w teatrze

- To idealne okazje, żeby zobaczyć tych młodych ludzi w akcji – mówi Tomasz Olczak z głogowskiego teatru. – Dzieci i młodzież spotykają się u nas co tydzień, pracując nad spektaklami i rozwijając swój warsztat aktorski. Nie mogą się doczekać, by pokazać swoje najnowsze premiery mieszkańcom, dlatego bardzo serdecznie zachęcamy, by przyjść w weekend do teatru i wesprzeć tych młodych artystów. Kto wie, może za kilka czy kilkanaście lat, będą już znanymi aktorami i aktorkami. Tego im życzymy – dodaje.