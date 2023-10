Coraz więcej wraków na głogowskich ulicach i parkingach. W tym roku usunięto 16 takich pojazdów

Kiedy można odholować wrak?

- Trzeba pamiętać, że nie wszystkie samochody kwalifikują się do usunięcia – mówi Marta Dytwińska – Gawrońska, rzeczniczka prezydenta miasta. - Te, które można trafiają do naszego specjalnego magazynu.

Wiele zgłoszeń o wrakach trafia do urzędu miejskiego, a ta przekazuje te informacje do KPP.

Gdzie zgłosić informację o wrakach?

Od zgłoszenia do złomowania. Jak to działa

Zgłoszenie – np. od urzędnika lub mieszkańca

Na początku informacja przekazywana jest na policję, która ustala właściciela pojazdu celem wezwania go do jego usunięcia. Często jednak właściciel jest nieuchwytny. Wtedy policja wydaje dyspozycję do usunięcia pojazdu.

Zabranie auta-wraku do magazynu