Chrobry zremisował z Miedzią. Czas na mecz z Odrą Opole. Starcie lidera z outsiderem

Chrobry Głogów zmierzył się z Miedzią Legnica podczas wyjazdowego meczu derbowe. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Głogowianie bardzo szybko zdobyli bramkę, po strzale Mikołaja Lebedyńskiego w 4. minucie, a potem przeszli do obrony. I bronili się przez większość spotkania - urywając Miedziance punkt.

– Jak się nie da wygrać, to trzeba nie przegrać. I tak to tym razem wykonaliśmy naszej zadanie. Nie oszukujmy się, jesteśmy obecnie zespołem, który jest bardzo nieprzyjemnym przeciwnikiem. Ale takie są nasze możliwości na dzień dzisiejszy i pracujemy nad każdym aspektem piłki nożnej. Najważniejsza rzecz jest taka, że nie tracimy dużo bramek. Oczywiście w piłce najważniejsze jest strzelanie bramek i będziemy nad tym pracowali. Ale to jest żmudny i długi proces. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy lepiej się prezentować. Chociaż uważam, że było już więcej tych elementów stricte związanych z piłką i krok po kroku idziemy do przodu. Szanujemy punkt, bo każdy jest ważny – mówił po mecz trener Chrobrego Piotr Plewnia.