Chrobry Głogów zmierzył się z Motorem Lublin. Przegrana głogowian na swoim terenie

Chrobry Głogów zakończył swoją serię bez porażek i przegrał z Motorem Lublin 0:1.

– Zasłużone zwycięstwo Motoru, nie ma się co oszukiwać. Na dzień dzisiejszy stać nas było tylko na 30 minut przyzwoitej gry, bo samo posiadanie piłki to nie jest liczący się element. Liczy się ile sytuacji się stworzy – mówił po meczu trener Piotr Plewnia. – Mieliśmy jakąś swoją serię, dzisiaj się ona zakończyła. Myślę, że będziemy pracowali nad następną. Trzeba podnieść głowy do góry.