W Głogowie rusza kolejna rejestracja na badania w poradni nefrologicznej

Gmina Miejska Głogów oraz KGHM Polska Miedź S.A. finansują w mieście program „Wczesna diagnostyka i profilaktyka chorób nerek na terenie Gminy Miejskiej Głogów”. Prowadzony jest on od września przez Głogowski Szpital Powiatowy. W przyszłym tygodniu rozpocznie się druga tura rejestracji na kolejne badania - tym razem grudniowe. Rejestracja rozpocznie się od 23 października w godzinach od 8.00 do 14.00. Łącznie na konsultacje w grudniu 2023 umówione zostaną 84 osoby. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 35 rok życia.

– W ramach programu, pacjent będzie miał wykonane badanie laboratoryjne krwi i moczu oraz badanie USG nerek wraz z analizą tych badań, a także skorzysta z konsultacji lekarza specjalisty nefrologa i uzyska zalecenia do dalszego postępowania, w przypadku wykrycia podejrzanych zmian. Przed pobraniem krwi do badania, Pacjent zobowiązany będzie do okazania dowodu osobistego lub zaświadczenia wydanego przez Urząd Miasta Głogowa, potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta. – informuje Daria Jęczmionka z głogowskiego ratusza.