Chrobry Głogów pokonał Zagłębie Sosnowiec. Komplet punktów na wyjeździe

Mecz nie zaczął się dobrze dla Pomarańczowo-Czarnych, bo to gospodarze pierwsi zdobyli bramkę po dobrze wykorzystanym rzucie karnym. Doszło do tego w 33. minucie spotkania. Na przerwę Chrobry schodził ze stratą jednej bramki. Warto dodać, że gospodarze od 23. minuty grali w osłabieniu, bo za faul boisko opuścił jeden z zawodników Zagłębia.

Przełamanie przyszło w 66. minucie meczu. Wtedy to piłkę do bramki rywala skierował Mateusz Bochniak. Raptem trzy minuty później ten sam zawodnik znów był autorem bramki. Chrobry wyszedł na prowadzenie 2:1 i utrzymał taki wynik do końca spotkania. Tym samym Pomarańczowo-Czarni przywieźli do domu komplet punktów.